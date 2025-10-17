KODY Évolué Comédie d’Aix Aix-en-Provence

KODY Évolué

Vendredi 17 octobre 2025 de 21h30 à 23h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 17 – 17 – 22 EUR

Début : 2025-10-17 21:30:00

fin : 2025-10-17 23:00:00

2025-10-17

Kody est en pleine quête d’évolution mais avoue ne pas se connaître totalement.

Pour y remédier, il propose au public de le rejoindre dans son voyage à travers ses souvenirs et ses rêves où se croisent des personnages loufoques rencontrés tout au long de sa vie.

Des pasteurs congolais 2.0 aux stars de la rumba congolaise et de la trap , des stars de cinéma de son enfance aux Comedy clubs américains, de son père diplomate aux restes de la colonisation…

Entre éclats de rire et éclats de vie, Kody vous propulse dans un monde où le passé murmure à l’avenir et où chaque instant réinvente la réalité. .

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 61 17 26 gestion.cda@orange.fr

English :

Kody is on a quest to evolve, but admits he doesn’t know himself completely.

German :

Kody ist auf der Suche nach seiner Entwicklung, gibt aber zu, dass er sich selbst nicht vollständig kennt.

Italiano :

Kody è alla ricerca di un’evoluzione, ma ammette di non conoscere completamente se stessa.

Espanol :

Kody busca evolucionar, pero admite que no se conoce del todo.

