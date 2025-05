Kody : Évolué – Compagnie du Café-Théâtre Nantes, 20 mai 2025 20:30, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-20 20:30 –

Gratuit : non 18 € / 23 € BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- sur nantes-spectacles.com Tout public

On ne présente plus Kody, ce comédien belge qui aime varier les expériences… Entre le cinéma, les incarnations de personnages dans le Grand Cactus, ses chroniques en radio et bien évidemment la scène, Kody est omniprésent dans le paysage culturel belge mais pas que… son style universel et fédérateur, son sens aiguisé de la répartie et son élégance naturelle ont également séduit au-delà des frontières belges. Dans ce spectacle, Kody dit un grand OUI à la vie… parce qu’il ne sait pas dire Non !Mais oui, mais ce n’est pas si facile de faire des choix !Quand vous pensez qu’Albert Einstein se demandait si Dieu avait vraiment eu le choix en créant le Monde, imaginez les questions que se pose Kody ! Au fond, le plus important c’est peut-être de faire le choix le plus drôle, et c’est ce que Kody, cet éternel positif, se propose de faire avec vous.

Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr 02 40 89 65 01 https://nantes-spectacles.com/