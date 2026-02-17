Kody Évolué Caméo Comédie Club Metz

Kody Évolué

Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz Moselle

Début : Jeudi Jeudi 2026-03-26 20:00:00

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Kody est en pleine quête d’évolution mais avoue ne pas se connaître totalement.

Pour y remédier, il propose au public de le rejoindre dans son voyage à travers ses souvenirs et ses rêves où se croisent des personnages loufoques rencontrés tout au long de sa vie.

Des pasteurs congolais 2.0 aux stars de la rumba congolaise et de la trap , des stars de cinéma de son enfance aux Comedy clubs américains, de son père diplomate aux restes de la colonisation…

Entre éclats de rire et éclats de vie, Kody vous propulse dans un monde où le passé murmure à l’avenir et où chaque instant réinvente la réalité.Tout public

.

English :

Kody is on a quest to evolve, but admits he doesn’t know himself completely.

To remedy this, he invites the audience to join him on a journey through his memories and dreams, where he encounters the zany characters he has met throughout his life.

From Congolese pastors 2.0 to Congolese rumba and trap stars, from the movie stars of his childhood to American comedy clubs, from his diplomat father to the remnants of colonization?

Between bursts of laughter and bursts of life, Kody propels you into a world where the past whispers to the future and every moment reinvents reality.

