KODY – LE TROYES FOIS PLUS Troyes

KODY Début : 2026-02-06 à 20:30. Tarif : – euros.

KODYdans ÉVOLUÉKody est en pleine quête d’évolution mais avoue ne pas se connaître totalement. Pour y remédier, il propose au public de le rejoindre dans son voyage à travers ses souvenirs et ses rêves où se croisent des personnages loufoques rencontrés tout au long de sa vie.Des pasteurs congolais 2.0 aux stars de la rumba congolaise et de la trap , des stars de cinéma de son enfance aux Comedy clubs américains, de son père diplomate aux restes de la colonisation…Entre éclats de rire et éclats de vie, Kody vous propulse dans un monde où le passé murmure à l’avenir et où chaque instant réinvente la réalité.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE TROYES FOIS PLUS 10 RUE LOUIS ULBACH 10000 Troyes 10