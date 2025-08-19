Kody Troyes
Kody Troyes vendredi 6 février 2026.
Kody
Le Troyes Fois Plus Troyes Aube
Tarif : 25 – 25 – 52 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06 20:30:00
fin : 2026-02-06
Date(s) :
2026-02-06
Kody est en pleine quête d’évolution mais avoue ne pas se connaître totalement.
Pour y remédier, il propose au public de le rejoindre dans son voyage à travers ses souvenirs et ses rêves où se croisent des personnages loufoques rencontrés tout au long de sa vie.
Des pasteurs congolais 2.0 aux stars de la rumba congolaise et de la trap , des stars de cinéma de son enfance aux Comedy clubs américains, de son père diplomate aux restes de la colonisation…
Entre éclats de rire et éclats de vie, Kody vous propulse dans un monde où le passé murmure à l’avenir et où chaque instant réinvente la réalité. .
Le Troyes Fois Plus Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 contact@letroyesfoisplus.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Kody Troyes a été mis à jour le 2025-08-19 par Office de Tourisme Troyes la Champagne