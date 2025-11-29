KOFFI OLOMIDE – LES ARENES DE GRAND PARIS SUD Evry-Courcouronnes

KOFFI OLOMIDE Début : 2025-11-29 à 20:00. Tarif : – euros.

Koffi Central et Quentin Brown présentent : KOFFI OLOMIDEAprès un concert mémorable à l’ING Arena de Bruxelles, la légende vivante de la rumba congolaise, KOFFI OLOMIDE, continue de faire vibrer l’Europe et pose cette fois-ci ses valises aux Arènes de Grand Paris Sud pour un concert unique et inoubliable ! Préparez-vous à vivre une soirée empreinte d’émotion, de danse et de pure énergie, portée par une icône dont la voix et les mélodies ont traversé les générations et les frontières. Une occasion unique de redécouvrir ses plus grands classiques, ses nouveaux tubes, et cette aura incomparable qui fait de Koffi Olomide et du Quartier Latin, des monuments historiques de la musique africaine.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LES ARENES DE GRAND PARIS SUD 2 RUE EUGÈNE THOMAS 91000 Evry-Courcouronnes 91