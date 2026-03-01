KOGAN SEXTET SOUEICHKFÉ Soueich
KOGAN SEXTET SOUEICHKFÉ Soueich mercredi 25 mars 2026.
KOGAN SEXTET
SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25 20:00:00
fin : 2026-03-25
Date(s) :
2026-03-25
Une soirée jazz au SoueichKfé avec Kogan Sextet !
Kogan Sextet
Participation libre au chapeau Entrée libre pour les adhérents
Adhésion 5 € pour la saison 2025-2026
Jeune orchestre de jazz du Conservatoire de Toulouse, Kogan Sextet propose un répertoire de jazz et de swing, mêlant reprises de standards et compositions originales. .
SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich 31160 Haute-Garonne Occitanie soueichkfe@gmail.com
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English :
A jazz evening at SoueichKfé with Kogan Sextet!
L’événement KOGAN SEXTET Soueich a été mis à jour le 2026-03-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE