KOGAN SEXTET SOUEICHKFÉ Soueich

KOGAN SEXTET

SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 20:00:00

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Une soirée jazz au SoueichKfé avec Kogan Sextet !

Kogan Sextet

Participation libre au chapeau Entrée libre pour les adhérents

Adhésion 5 € pour la saison 2025-2026

Jeune orchestre de jazz du Conservatoire de Toulouse, Kogan Sextet propose un répertoire de jazz et de swing, mêlant reprises de standards et compositions originales. .

SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich 31160 Haute-Garonne Occitanie soueichkfe@gmail.com

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English :

A jazz evening at SoueichKfé with Kogan Sextet!

L’événement KOGAN SEXTET Soueich a été mis à jour le 2026-03-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE