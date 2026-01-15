KOGI POISSON THEATRE DU GRAND ROND Toulouse

KOGI POISSON

THEATRE DU GRAND ROND 23 Rue des Potiers Toulouse Haute-Garonne

Début : 2026-03-05 15:00:00

fin : 2026-03-07 15:40:00

2026-03-05 2026-03-07

Au Japon, le peintre Kogi excelle dans son art. Sur sa toile, le réel semble prendre vie. Montagnes, hommes, femmes, animaux et fleurs, rien ne lui est étranger.

Spectacle à partir de 6 ans Durée 40 minutes.

Mais ce qu’il préfère par dessus tout, c’est peindre des poissons. Il les prend pour modèle puis les rejette à l’eau. .

In Japan, the painter Kogi excels in his art. On his canvas, reality seems to come alive. Mountains, men, women, animals and flowers, nothing is foreign to him.

Show for ages 6 and up 40 minutes.

