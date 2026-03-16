Kogis, ensemble pour soigner la terre Cinéma du TNB Rennes Mardi 17 mars, 20h00 Ille-et-Vilaine

Tarifs habituels du TNB

À l’issue de la projection de Kogis, ensemble pour soigner la terre l’association S’Éveiller propose une rencontre avec Cedric Villani et des intervenant·es spécialistes des droits de l’environnement.

KOGIS, ENSEMBLE POUR SOIGNER LA TERRE, de

ALEXANDRE BOUCHET

1h15, France / Suisse, 2025

5 sages de la communauté des amérindiens Kogis de Colombie arrivent en Europe. Ils parcourent le Rhône, de sa source glaciaire en Suisse jusqu’à son delta en Camargue.

Leur sagesse ancestrale, combinée aux méthodes scientifiques actuelles, révèle des solutions novatrices pour restaurer l’équilibre naturel du fleuve. Cette rencontre entre savoirs traditionnels et modernes trace une voie originale pour la protection des écosystèmes et la préservation de l’environnement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-17T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-17T22:30:00.000+01:00

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https://indiv.themisweb.fr/0146/fChoixSeanceWidget.aspx?idstructure=0146&EventId=4138

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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