Koh Lanta Une aventure à vivre en famille Ozenx-Montestrucq
dimanche 13 septembre 2026 · Ozenx-Montestrucq
Informations pratiques
Ozenx-Montestrucq
Koh Lanta Une aventure à vivre en famille
Stade Ozenx-Montestrucq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Accueil et constitution des équipes Parents-enfants, frères et sœurs… composez votre équipe et venez relever des défis inspirés de Koh-Lanta
10h30 à 12h
Épreuves physiques
Défis de réflexion
Adresse et précision
Coopération
Et surtout… une bonne dose de rigolade !
12h à 13h30 Restauration sur place
13h30 à 15h Epreuves et remise des récompenses
Les bénéfices seront reversés à Bulle & Sens et l’APE des Quatre Moulins, notamment pour permettre l’achat de matériel adapté pour les élèves des écoles de Laa Mondrans, Loubieng et Montestrucq: Time- timer, ballons physiologiques, coussins à picots, fidgets, casques anti-bruit, supports visuels, outils de régulation sensorielle…
Inscriptions avant le 11 septembre. .
Stade Ozenx-Montestrucq 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 43 42 76 bulleetsens64@gmail.com
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English : Koh Lanta Une aventure à vivre en famille
L’événement Koh Lanta Une aventure à vivre en famille Ozenx-Montestrucq a été mis à jour le 2026-08-29 par OT Coeur de Béarn