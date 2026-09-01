Informations pratiques

Ozenx-Montestrucq

Koh Lanta Une aventure à vivre en famille

Stade Ozenx-Montestrucq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 10:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Accueil et constitution des équipes Parents-enfants, frères et sœurs… composez votre équipe et venez relever des défis inspirés de Koh-Lanta

10h30 à 12h

Épreuves physiques

Défis de réflexion

Adresse et précision

Coopération

Et surtout… une bonne dose de rigolade !

12h à 13h30 Restauration sur place

13h30 à 15h Epreuves et remise des récompenses

Les bénéfices seront reversés à Bulle & Sens et l’APE des Quatre Moulins, notamment pour permettre l’achat de matériel adapté pour les élèves des écoles de Laa Mondrans, Loubieng et Montestrucq: Time- timer, ballons physiologiques, coussins à picots, fidgets, casques anti-bruit, supports visuels, outils de régulation sensorielle…

Inscriptions avant le 11 septembre. .

Stade Ozenx-Montestrucq 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 43 42 76 bulleetsens64@gmail.com

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English : Koh Lanta Une aventure à vivre en famille

L’événement Koh Lanta Une aventure à vivre en famille Ozenx-Montestrucq a été mis à jour le 2026-08-29 par OT Coeur de Béarn