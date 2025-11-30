Koi’Frip’ Le Blizart La Chaise-Dieu

Koi’Frip’

Le Blizart 18 Avenue de la Gare La Chaise-Dieu Haute-Loire

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

2025-11-30

De 10h à 18h, ramène ce que tu ne mets plus, repars avec de nouvelles fringues ! Pimp’ tes cheveux en réservant sur place auprès des coiffeureuses. Douceurs à manger et à boire !

Le Blizart 18 Avenue de la Gare La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 72 72 84 cafe@blizart.org

English :

From 10 a.m. to 6 p.m., bring back what you don’t wear anymore, and leave with new clothes! Pimp? your hair by reserving on site with the hairdressers. Sweet treats to eat and drink!

German :

Von 10 bis 18 Uhr: Bring mit, was du nicht mehr tragen kannst, und nimm neue Klamotten mit nach Hause! Pimp? deine Haare, indem du vor Ort bei den Friseurinnen buchst. Süßes zum Essen und Trinken

Italiano :

Dalle 10.00 alle 18.00, portate con voi ciò che non indossate più e andate via con abiti nuovi! Acconciate i vostri capelli prenotando in anticipo presso i parrucchieri. Dolci da mangiare e da bere!

Espanol :

De 10.00 a 18.00, trae lo que ya no te pones y sal con ropa nueva Arréglate el pelo reservando con antelación en la peluquería. Dulces para comer y beber

