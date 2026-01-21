Kokedama création végétale japonaise Domitys Les Safrans Dives-sur-Mer

Kokedama création végétale japonaise

Domitys Les Safrans 1 avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer Calvados

2026-02-12 14:00:00

2026-02-12 16:00:00

2026-02-12

La résidence Domitys Les Safrans vous propose de réaliser votre propre kokedama, sphère en terre entourée de mousse sur laquelle est cultivée une plante, un objet originaire du Japon.

Inscription obligatoire avant le 8 février. .

English : Kokedama création végétale japonaise

At Domitys Les Safrans, you can make your own kokedama.

