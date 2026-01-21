Kokedama création végétale japonaise Domitys Les Safrans Dives-sur-Mer
Kokedama création végétale japonaise Domitys Les Safrans Dives-sur-Mer jeudi 12 février 2026.
Kokedama création végétale japonaise
Domitys Les Safrans 1 avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12 14:00:00
fin : 2026-02-12 16:00:00
Date(s) :
2026-02-12
La résidence Domitys Les Safrans vous propose de réaliser votre propre kokedama.
La résidence Domitys Les Safrans vous propose de réaliser votre propre kokedama, sphère en terre entourée de mousse sur laquelle est cultivée une plante, un objet originaire du Japon.
Inscription obligatoire avant le 8 février. .
Domitys Les Safrans 1 avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 58 23 00 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Kokedama création végétale japonaise
At Domitys Les Safrans, you can make your own kokedama.
L’événement Kokedama création végétale japonaise Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Normandie Pays d’Auge