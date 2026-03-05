Kokedama

Rue de l’Église Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:30:00

fin : 2026-04-15 16:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Explorez l’art délicat du kokedama, une technique végétale japonaise consistant à façonner une plante enracinée dans une boule de mousse. Créez votre propre composition et apprenez à en prendre soin un moment apaisant, poétique, inspiré des jardins traditionnels japonais. .

Rue de l’Église Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Kokedama

L’événement Kokedama Cuisery a été mis à jour le 2026-03-05 par Centre EDEN