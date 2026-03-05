Kokedama Cuisery
Kokedama Cuisery mercredi 15 avril 2026.
Kokedama
Rue de l’Église Cuisery Saône-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:30:00
fin : 2026-04-15 16:00:00
Date(s) :
2026-04-15
Explorez l’art délicat du kokedama, une technique végétale japonaise consistant à façonner une plante enracinée dans une boule de mousse. Créez votre propre composition et apprenez à en prendre soin un moment apaisant, poétique, inspiré des jardins traditionnels japonais. .
Rue de l’Église Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00
English : Kokedama
L’événement Kokedama Cuisery a été mis à jour le 2026-03-05 par Centre EDEN