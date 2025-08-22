Kokopeli + Billet Doux Voie Romaine Saint-Vincent-de-Tyrosse

La musique de Kokopeli est une pop rêveuse et étonnante, qui convoque les contes poétiques, les récits intimes et la complicité de celles qui ont tout fait ensemble.

La musique de Billet Doux est une fusion envoûtante entre pop, folk et rock.

L’aventure Kokopeli débute au sein des fêtes de famille Carla et Julie sont cousines et grandissent dans une famille de musicien·nes. Julie à la basse/contrebasse et au chant, et Carla au chant, à la guitare et au n’goni. Les deux cousines composent à quatre mains et traversent les années, les affaires familiales et les routes de France sur une bande son pop, solaire et mélancolique.

Billet Doux est le duo formé par Kaycie Chase et Pierre Elgrishi. Lui joue de la basse depuis ses 10 ans et, musicien de formation, il accompagne de nombreux artistes en tournée (Clara Luciani) ou en studio (Julien Doré, M). La douceur apaisante des voix et les mélodies euphorisantes se mélangent dans des titres chantés en anglais avec quelques touches de français. Chaque chanson est comme un fortune cookie on les pioche au hasard, chacun porteur d’un message d’amour universel. .

Voie Romaine Pôle Sud Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 12 00

English : Kokopeli + Billet Doux

Kokopeli’s music is a dreamy, astonishing pop that conjures up poetic tales, intimate narratives and the complicity of those who have done everything together.

Billet Doux’s music is an enchanting fusion of pop, folk and rock.

German : Kokopeli + Billet Doux

Die Musik von Kokopeli ist ein verträumter und erstaunlicher Pop, der poetische Märchen, intime Erzählungen und die Komplizenschaft derer, die alles zusammen gemacht haben, heraufbeschwört.

Die Musik von Billet Doux ist eine betörende Fusion aus Pop, Folk und Rock.

Italiano :

La musica di Kokopeli è un pop sognante e sorprendente che evoca racconti poetici, storie intime e la complicità di chi ha fatto tutto insieme.

La musica di Billet Doux è un’affascinante fusione di pop, folk e rock.

Espanol : Kokopeli + Billet Doux

La música de Kokopeli es un pop ensoñador y asombroso que evoca relatos poéticos, historias íntimas y la complicidad de quienes lo han hecho todo juntos.

La música de Billet Doux es una fusión hechizante de pop, folk y rock.

