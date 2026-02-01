Kokoro Recordings x Le Marcounet Peniche Marcounet Paris

Ernesto et son label Kokoro Recordings prennent le contrôle du Marcounet pour une soirée électronique résolument live et immersive. Une traversée des marges de l’électro, de l’ambient à la techno, en passant par le downtempo, l’IDM et la house.

La nuit démarre avec l’ambient granuleuse sur cassette d’Alexis Delozanne, suivie du live synthés et trompette de Thibaud Lerouge, entre textures organiques et machines.

Ernesto enchaîne avec un live puissant et enveloppant mêlant synthés, guitare et drum machine. Carreidas prépare le terrain en DJ set avant le final : un live techno / DnB intense signé Small Seeds.

Une soirée pensée comme un voyage sonore, entre écoute attentive et montée progressive vers le dancefloor. Pour les amateurs de lives électroniques, d’expérimentations et de nuits qui finissent en sueur.

Le vendredi 13 février 2026

de 20h00 à 02h00

payant Prévente standard : 12 EUR

Early bird : 10 EUR Tout public.

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris

