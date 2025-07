Kol – Exposition de Lou Villapadierna Zoo Galerie Nantes

Kol – Exposition de Lou Villapadierna Zoo Galerie Nantes samedi 5 juillet 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-05 14:00 – 19:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

La jeune artiste Lou Villapadierna a suivi l’enseignement de l’école des Beaux-Arts de Nantes et prépare actuellement un doctorat aux universités de Paris Sorbonne et de Montréal. Elle vient d’achever une résidence de trois mois à la fondation Pernod-Ricard, Aperto. Majoritairement dédié au son, le travail de l’artiste explore la manière dont ce dernier affecte notre imaginaire et hante notre mémoire. L’exposition est conçue comme un cheminement entre la réplique de son bureau de chercheuse et l’installation d’une construction semi-ouverte pensée comme un appareil psychique dans laquelle est diffusé le film « Kol » : déployé sur deux écrans placés en diptyque, issu du même scénario et performé par un chœur à trois voix, il alterne deux versions produites dans des ambiances opposées, l’une dans une chambre anéchoïque qui annule les réverbérations, tandis que l’autre au contraire les accueille et les prolonge. La séquence musicale agrège des fragments de textes divers à des morceaux de chansons populaires pour former un tout indistinct que l’on retrouve placardé sur les parois de la structure. La proposition de Lou Villapadierna est doublement polyphonique en ce qu’elle accueille les œuvres de Dominique Blais, d’André Fortino et de Carolle Sanchez, qui accompagnent sa réflexion sur la persistance du son, la mémoire et l’oubli. Exposition du 4 juillet au 25 octobre 2025 (fermée du 3 août au 1er septembre 2025) :du mardi au samedi de 14h à 19hVernissage et performance jeudi 3 juillet 2025 à 18h30

Zoo Galerie Centre-ville Nantes 44100

