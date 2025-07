KolinkomKochon Saint-Germain-sur-Ay

38 Rue des Carrières Saint-Germain-sur-Ay Manche

Début : 2025-08-02 19:00:00

fin : 2025-08-02

2025-08-02

Soirée DJ set avec Kolinkomkochon. Dans une ambiance décontractée et un style house, funky grouvy.

Vous pourrez profitez d’une soirée dansante, restauration sur place, et supers cocktails.

38 Rue des Carrières Saint-Germain-sur-Ay 50430 Manche Normandie +33 6 16 88 16 76

English : KolinkomKochon

DJ set with Kolinkomkochon. In a relaxed atmosphere and a house, funky grouvy style.

Enjoy an evening of dancing, on-site catering and great cocktails.

German :

DJ-Set-Abend mit Kolinkomkochon. In einer entspannten Atmosphäre und einem housigen, funky grouvy Stil.

Sie können einen Tanzabend genießen, Essen vor Ort und super Cocktails.

Italiano :

DJ set con Kolinkomkochon. In un’atmosfera rilassata e in uno stile house, funky e grouvy.

Godetevi una serata di balli, catering in loco e ottimi cocktail.

Espanol :

DJ set con Kolinkomkochon. En un ambiente relajado y un estilo house, funky grouvy.

Disfruta de una noche de baile, catering in situ y cócteles estupendos.

