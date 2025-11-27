KOLIZION NASSER DJEMAI THÉÂTRE DES QUARTIERS D’IVRY CDN DU VAL-DE-MARNE (CREATION 2024) Route de Vendres Béziers

KOLIZION NASSER DJEMAI THÉÂTRE DES QUARTIERS D’IVRY CDN DU VAL-DE-MARNE (CREATION 2024)

Route de Vendres Domaine de Bayssan Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-11-27

Ce monologue aux allures de parcours initiatique nous entraîne dans le récit intime d’un être, avec ses paradoxes, son aveuglement, jusqu’à sa rencontre avec lui-même !

Tout public dès 10 ans

Kolizion est un conte moderne Mehdi, le septième enfant d’une lignée de garçons, fait la fierté de sa famille par sa réussite exemplaire. Mais devant cette feuille de route toute tracée, un grave accident va rebattre les cartes. Medhi est plongé dans le coma. Pendant plusieurs jours, son être flotte entre la vie et la mort pour revenir du côté des vivants, cette fois avec une nouvelle conscience, une nouvelle personnalité. Mehdi décide de prendre à contre-pied sa destinée.

Kolizion, c’est le récit d’un héros, à la fois drôle et sensible, au chemin truffé de rebondissements, d’un être avec ses paradoxes, son aveuglement, jusqu’à sa rencontre avec lui-même ! Sa trajectoire rencontre la nôtre et nous questionne Quel sens donnons-nous à notre vie ? .

Distribution

Texte et mise en scène Nasser Djemaï

Avec Radouan Leflahi, Brahim Koutari (en alternance)

Dramaturgie Marilyn Mattei

Scénographie Emmanuel Clolus

Création lumière Vyara Stefanova

Création sonore Frédéric Minière

Création costume Alma Bousquet

Régie générale et régie plateau Lellia Chimento .

Route de Vendres Domaine de Bayssan Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 37 32

English :

This monologue, which resembles a journey of initiation, takes us into the intimate story of an individual, with its paradoxes, its blindness, and its encounter with itself!

Open to all age 10 and up

German :

Dieser Monolog, der wie eine Initiationsreise aussieht, führt uns in die intime Erzählung eines Wesens, mit seinen Paradoxien, seiner Blindheit, bis hin zur Begegnung mit sich selbst!

Für alle Altersgruppen ab 10 Jahren

Italiano :

Questo monologo ci conduce in un viaggio iniziatico attraverso la storia intima di un essere umano, con i suoi paradossi, la sua cecità e il suo incontro con se stesso!

Aperto a tutti dai 10 anni in su

Espanol :

Este monólogo nos lleva a un viaje iniciático a través de la historia íntima de un ser humano, con sus paradojas, su ceguera y su encuentro consigo mismo

Abierto a todos a partir de 10 años

