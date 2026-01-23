KOLLEKTIV TURMSTRASSE LA CABANE HALLES DE LA CARTOUCHERIE Toulouse

KOLLEKTIV TURMSTRASSE

LA CABANE HALLES DE LA CARTOUCHERIE 10 Place de la Charte des Libertés Communales Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 27 – 27 – 29 EUR

27

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 21:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Kollektiv Turmstrasse, c’est une alchimie entre profondeur musicale, émotion et improvisation.

Aujourd’hui sous le prisme personnel de Nico Plagemann, leur musique oscille entre minimal techno, house mélodique, indie dance, voire des influences hip‑hop et pop, avec un penchant émotionnel et cinématographique.

Leur objectif est ici de nous transporter dans un univers éthéré, créant une ascension émotionnelle qui nous fait voyager à travers des couches mélodiques et des rythmes hypnotiques. 27 .

LA CABANE HALLES DE LA CARTOUCHERIE 10 Place de la Charte des Libertés Communales Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Kollektiv Turmstrasse is an alchemy of musical depth, emotion and improvisation.

L’événement KOLLEKTIV TURMSTRASSE Toulouse a été mis à jour le 2026-01-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE