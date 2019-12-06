KoloK Carré Saint-Médard-en-Jalles

KoloK Carré Saint-Médard-en-Jalles vendredi 6 décembre 2019.

KoloK 6 – 11 décembre 2019 Carré Gironde

abo 3 et + : 17€ / abo 6 et + : 14€ / abo 10 et + : 11€ / plein : 20€ / réduit : 17€ / étudiant : 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2019-12-06T19:00:00 – 2019-12-06T20:00:00

Fin : 2019-12-11T15:30:00 – 2019-12-11T16:30:00

Camille Rocailleux / Cie E.V.E.R.

Sonate de brosse à dents électrique, concert de séchoir à cheveux, fugue

pour téléphone portable, concerto pour match de foot et ses supporters,

rapsodie de gâteau d’anniversaire… Facétieux, les objets du quotidien ont, dans cette étrange colocation, une joyeuse tendance à se transformer. Les trois habitants, sorte d’étudiants Erasmus drôles et décalés, se laissent emporter par le comique des situations. Chaque spectacle de Camille Rocailleux est une aventure musicale incroyable.

Carré Place de la république 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 18 93 http://carrecolonnes.fr http://facebook.com/carrecolonnes/ [{« type »: « link », « value »: « https://carrecolonnes.fr/spectacle/kolok.htm »}] Lieu culturel majeur de la métropole Bordelaise, la Scène nationale Carré-Colonnes propose une programmation curieuse et touche-à-tout avec des spectacles couvre tout le spectre large des arts de la scène et encourage mixité, innovation et découverte. Un savant équilibre entre artistes renommés et projets plus confidentiels sur le plan médiatique (mais non moins excitants).

Depuis 2009, Carré-Colonnes se situe dans les centres villes de Saint-Médard-en-Jalles et de Blanquefort avec la fusion de deux établissements emblématiques de la communauté urbaine de Bordeaux : le Carré des Jalles (Saint-Médard-en-Jalles) et les Colonnes (Blanquefort). Cette union a permis de faire vivre intensément un projet culturel mutualisé, qui rayonne sur l’Aquitaine, et même au-delà, grâce au travail de mise en réseau très appuyé de l’équipe qui s’étend sur l’international. BUS Lianes 3 arrêt République // VOITURE Rocade sortie 8 direction Saint-Médard-en-Jalles centre-ville

Vivre ensemble, en musique et avec joie théâtre

Nicolas Sénégas