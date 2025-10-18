Kolossal Bal 2025, la nuit de la danse en Haute-Loire Maison Pour Tous Brives-Charensac

Kolossal Bal 2025, la nuit de la danse en Haute-Loire Maison Pour Tous Brives-Charensac samedi 18 octobre 2025.

Maison Pour Tous 1 avenue de Coubon Brives-Charensac Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

entrée au bal

Début : 2025-10-18 14:30:00

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Le CDMDT43 présente la deuxième édition du Kolossal Bal 2025, la nuit de la danse en Haute-Loire. Stages de danse, soirée festive ! Buvette et petite restauration sur place. RDV à la Maison Pour Tous de Brives-Charensac le 18 octobre dès 14h30.

Maison Pour Tous 1 avenue de Coubon Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 92 53 cdmdt43.mail@gmail.com

English :

CDMDT43 presents the second edition of Kolossal Bal 2025, the Haute-Loire dance night. Dance workshops, festive evening! Refreshments and snacks on site. Meet at the Maison Pour Tous in Brives-Charensac on October 18 from 2.30pm.

German :

Das CDMDT43 präsentiert die zweite Ausgabe des Kolossal Bal 2025, die Nacht des Tanzes in der Haute-Loire. Tanzkurse, festlicher Abend! Getränke und kleine Snacks vor Ort. RDV in der Maison Pour Tous in Brives-Charensac am 18. Oktober ab 14.30 Uhr.

Italiano :

Il CDMDT43 presenta la seconda edizione di Kolossal Bal 2025, la serata di danza dell’Alta Loira. Laboratori di danza e una serata di festa! Rinfreschi e spuntini in loco. Appuntamento alla Maison Pour Tous di Brives-Charensac il 18 ottobre dalle 14.30.

Espanol :

El CDMDT43 presenta la segunda edición de Kolossal Bal 2025, la noche de la danza en Haute-Loire. Talleres de danza y velada festiva Refrescos y tentempiés in situ. Cita en la Maison Pour Tous de Brives-Charensac el 18 de octubre a partir de las 14.30 h.

