Kolossal Bal 2026 / La nuit de la danse en Haute-Loire Maison Pour Tous Brives-Charensac
samedi 17 octobre 2026 · Maison Pour Tous · Brives-Charensac
Informations pratiques
Brives-Charensac
Kolossal Bal 2026 / La nuit de la danse en Haute-Loire
Maison Pour Tous 1 avenue de Coubon Brives-Charensac Haute-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
entrée au bal
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 09:30:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Le CDMDT43 présente la troisième édition du Kolossal Bal, la nuit de la danse en Haute-Loire. Stages de danse, soirée festive ! Buvette et petite restauration sur place. RDV à la Maison Pour Tous de Brives-Charensac le 17 octobre dès 09h30.
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Maison Pour Tous 1 avenue de Coubon Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 92 53 cdmdt43.mail@gmail.com
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English :
The CDMDT43 presents the third edition of the Kolossal Bal, the night of dance in Haute-Loire. Dance workshops and a festive evening! Refreshments and light snacks available on site. Meet at the Maison Pour Tous in Brives-Charensac on October 17 starting at 9:30 a.m.
L’événement Kolossal Bal 2026 / La nuit de la danse en Haute-Loire Brives-Charensac a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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