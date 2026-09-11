UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Brives-Charensac

Kolossal Bal 2026 / La nuit de la danse en Haute-Loire Maison Pour Tous Brives-Charensac

samedi 17 octobre 2026 · Maison Pour Tous · Brives-Charensac

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Maison Pour Tous
Adresse
1 avenue de Coubon
Ville
43700 Brives-Charensac
Département
Haute-Loire
Tarif
15 15 15 entrée au bal

Brives-Charensac

Kolossal Bal 2026 / La nuit de la danse en Haute-Loire

Maison Pour Tous 1 avenue de Coubon Brives-Charensac Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

entrée au bal

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 09:30:00
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

Le CDMDT43 présente la troisième édition du Kolossal Bal, la nuit de la danse en Haute-Loire. Stages de danse, soirée festive ! Buvette et petite restauration sur place. RDV à la Maison Pour Tous de Brives-Charensac le 17 octobre dès 09h30.
  .

Maison Pour Tous 1 avenue de Coubon Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 92 53  cdmdt43.mail@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The CDMDT43 presents the third edition of the Kolossal Bal, the night of dance in Haute-Loire. Dance workshops and a festive evening! Refreshments and light snacks available on site. Meet at the Maison Pour Tous in Brives-Charensac on October 17 starting at 9:30 a.m.

L’événement Kolossal Bal 2026 / La nuit de la danse en Haute-Loire Brives-Charensac a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

À voir aussi à Brives-Charensac (Haute-Loire)