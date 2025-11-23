Komaneko, petit chat curieux Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse

Komaneko, petit chat curieux

Dans le cadre du festival Japan@Tyrosse, projection du film d’animation japonais de 2006. Durée 1h, accessible dès 3 ans. Film suivit d’un atelier de fabrication de doudous et de décors ! Inscription par mail en précisant l’age et le prénom des enfants. Atelier 1€

Dans la maison de grand-papa la vie s’écoule paisiblement au rythme des saisons. Koma, la petite chatte, ne manque ni d’amis, ni d’idées pour occuper ses journées.

Film suivit d’un atelier de fabrication de doudous et de décors ! Inscription par mail en précisant l’age et le prénom des enfants. Atelier 1€ .

English : Komaneko, petit chat curieux

As part of the Japan@Tyrosse festival, screening of the 2006 Japanese animated film. Running time 1h, for children aged 3 and over. Film followed by a workshop to make comforters and sets! Register by e-mail, specifying age and first name of children. Workshop 1?

German : Komaneko, petit chat curieux

Im Rahmen des Festivals Japan@Tyrosse wird ein japanischer Animationsfilm aus dem Jahr 2006 gezeigt. Dauer 1 Stunde, zugänglich ab 3 Jahren. Film mit anschließendem Workshop zur Herstellung von Kuscheltieren und Kulissen! Anmeldung per E-Mail mit Angabe des Alters und des Vornamens der Kinder. Workshop 1?

Italiano :

Nell’ambito del festival Japan@Tyrosse, proiezione del film d’animazione giapponese del 2006. Durata 1 ora, per bambini dai 3 anni in su. Il film è seguito da un laboratorio per la realizzazione di peluche e scenografie! Iscriversi via e-mail, indicando l’età e il nome dei bambini. Laboratorio 1?

Espanol : Komaneko, petit chat curieux

En el marco del festival Japan@Tyrosse, proyección de la película de animación japonesa de 2006. Duración: 1 hora, para niños a partir de 3 años. Película seguida de un taller para fabricar peluches y decorados Inscríbase por correo electrónico, indicando la edad y el nombre de los niños. ¿Taller 1?

