Komitas ou la voix de l’âme Passage Sainte-Croix Nantes

Komitas ou la voix de l’âme Passage Sainte-Croix Nantes jeudi 23 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-23 18:30 – 20:00

Gratuit : non Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Par Sophie Arsénian, pianiste rézéenneLe Révérend Père Komitas (1869-1935) est une figure incontournable de la musique arménienne.Celui qui s’est fait la voix de son peuple en a aussi épousé le destin tragique. Son travail acharné de collecte des chants paysans, de déchiffrement de la liturgie ancienne, de réinvention à partir de la tradition, s’est dissout dans le silence après l’anéantissement des populations arméniennes dans le génocide de 1915.Grâce à de nombreuses illustrations sonores, cette conférence présentera la trajectoire extraordinaire de ce musicien hors du commun ainsi que son travail acharné au service de la musique arménienne, dont nous découvrirons les principales caractéristiques, telles que Komitas a été amené à les définir. Cette conférence sera aussi une occasion de mieux connaître le peuple qui a fait naître cette musique.

Passage Sainte-Croix Nantes 44000