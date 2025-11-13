Komodor, After Geography La Vapeur Dijon

Komodor, After Geography

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon Côte-d’Or

Tarif : 5.5 – 5.5 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07 22:30:00

Date(s) :

2026-03-07

Komodor, c’est du High-Energy Rock brut et authentique, tout droit venu de l’extrême Ouest Breton, plus précisément de Douarnenez. Le groupe n’est pas là pour dépoussiérer, mais tout en s’inspirant des codes, il donne un vent de modernité à son univers des guitares brutes, des voix harmonieusement entremêlées et un groove imprégné. Leur style, organique et sauvage, ne fait aucun compromis.

After Geography pratique l’art de la pop puissante et électrique avec élégance. Leurs atouts majeurs ? Des harmonies vocales envoûtantes et des mélodies entêtantes. Tout comme leur look, leur style musical oscille parfaitement entre le moderne et le rétro mais reste totalement ancré dans son époque et rempli de fraîcheur. .

