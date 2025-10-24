KOMODOR KILLING FLOOR – CRI’ART Auch

KOMODOR KILLING FLOOR Début : 2026-04-10 à 21:00. Tarif : – euros.

??????????????, c’est du High-Energy Rock brut et authentique, tout droit venu de Douarnenez. Le groupe n’est pas là pour dépoussiérer, mais tout en s’inspirant des codes, il donne un vent de modernité à son univers : des guitares brutes, des voix harmonieusement entremêlées et un groove imprégné. Leur style, organique et sauvage, ne fait aucun compromis. Komodor n’est pas juste un groupe, c’est une expérience à part entière !En 1ère partie, ?????????????? ?????????? pour un show rockab/50’s revival des plus tonitruants !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CRI’ART 16 BIS RUE ROUGET DE LISLE 32000 Auch 32