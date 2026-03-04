Komodor + Moundrag, Pôle max jacob, Quimper

Komodor + Moundrag Samedi 4 avril, 20h30 Pôle max jacob Finistère

Avec leur second second album empreint de plus de nuances et de profondeur, Komodor revient à ses racines. Ce nouvel opus témoigne d’une évolution musicale importante : plus personnel, plus libre, il s’éloigne des conventions pour adopter une approche plus authentique. Un mélange subtil d’influences et d’audace créative, prouve que leur musique n’a jamais été aussi contemporaine, tout en préservant la folie et l’énergie brute qui les caractérisent. Fidèles à leurs influences comme MC5, David Bowie et T. Rex, le groupe injecte une bonne dose de poésie sauvage dans ses compositions audacieuses en puisant son inspiration dans notre époque.

Fidèles à ses racines seventies, le duo Moundrag mêle les références psychédéliques et futuristes à des thèmes profonds comme la nature humaine, l’évolution, le tout teinté de références antiques et classiques, d’imaginaire fantastique, gothique, et de rétro SF.

Avec deux voix, une batterie, et des claviers qui hurlent à la lune, ils construisent un mur de son massif et hypnotique, saupoudré d’improvisations flamboyantes et de solos dignes de légendes comme ELP, Deep Purple ou encore Black Sabbath; leurs énergies et leurs bienveillances créent une atmosphère unique,et font de chaque concerts un moment inoubliable.

Ouvertures des portes à 20h30, début de concert à 21h.

