KOMODRAG AND THE MOUNODOR – Le RACK’AM Bretigny Sur Orge

KOMODRAG AND THE MOUNODOR Début : 2025-12-12 à 20:30. Tarif : – euros.

L’amour du riff. Leur rock endiablé entre Led Zeppelin, Jefferson Airplane et The Who a déjà enflammé les publics du Hellfest, des Vieilles Charrues et des Francofolies. Fusion en 2019 du duo Moundrag et du quintet Komodor, le jeune et talentueux groupe revendique haut et fort l’héritage des années 60 et 70 ! Armés de deux batteries, de guitares fuzz, d’un orgue Hammond et d’amplis à lampes : leur son est un concentré d’énergie brute, de rock progressif, de heavy sauvage et de boogie psyché.Alors, prêts pour une virée kaléidoscopique et déjantée avec ce super band made in France ? Un phénomène scénique à l’énergie débordante, qui redonne au rock toute sa flamboyance !

Le RACK’AM 12, Rue Louis Armand 91220 Bretigny Sur Orge 91