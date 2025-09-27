Komodrag & The Mounodor Lieu-dit Porspoden Plestin-les-Grèves

Lieu-dit Porspoden La Grange Vadrouille Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor

Parce que la fête est encore plus belle quand elle est solidaire, nous avons chois de prolonger un peu la magie avec une soirée au profit de la Ligue contre le cancer.

En collaboration avec Ulamir

Au programme

> 19H30 Mansion’s Cellar

> 21H Komodrag & The Mounodor (rock 70’s)

Tous les bénéfices des entrées seront reversés à la Ligue contre le cancer

Ouverture des portes à 18H !

Bar et restauration sur place ! .

