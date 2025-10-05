KOMPROMAT 1ERE PARTIE – LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles La Rochelle

KOMPROMAT 1ERE PARTIE – LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles La Rochelle vendredi 19 décembre 2025.

KOMPROMAT, c’est l’alliance de Vitalic et Rebeka Warrior (Sexy Sushi, Mansfield.TYA). Leur premier album Traum und Existenz, sorti en 2019 sur Clivage Music (le label de Vitalic), a posé les bases d’un univers sombre et percutant.En janvier 2025, ils reviennent avec PL?YING / PR?YING sur Warriorecords, label fondé par Rebeka Warrior. Ce nouveau disque explore des thèmes comme la prière (païenne ou non), les rites funéraires, les passages entre différents mondes, mais aussi les plaisirs de la chair, la danse, et l’extase – tel une invocation divine à travers la musique.Les genres se mélangent : EBM, Cold Wave, New Wave et techno radicale. Le duo s’amuse à brouiller les frontières. Là où l’allemand accompagnait le premier album, cette fois c’est l’anglais qui porte leurs nouvelles histoires.

LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles 111 bld Emile Delmas/La Pallice 17000 La Rochelle 17