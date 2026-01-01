Kompromat 2026 Fiducial Astéria Décines-Charpieu
Fiducial Astéria 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu Rhône
Le groupe de musique électronique français Kompromat sera en concert le 30 janvier 2026 dans la nouvelle salle le Cube à Lyon-Décines.
English : Kompromat 2026
The French electronic music group Kompromat will be performing on 30 January 2026 at the new venue Le Cube in Lyon-Décines.
