Kompromat 2026 Fiducial Astéria Décines-Charpieu

Kompromat 2026

Fiducial Astéria 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 19:30:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Le groupe de musique électronique français Kompromat sera en concert le 30 janvier 2026 dans la nouvelle salle le Cube à Lyon-Décines.

Fiducial Astéria 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu 69150 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

English : Kompromat 2026

The French electronic music group Kompromat will be performing on 30 January 2026 at the new venue Le Cube in Lyon-Décines.

