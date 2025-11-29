KOMPROMAT – CHATEAU ROUGE – GRANDE SALLE Annemasse

CABARET LES CERCLES : SPECTACLE – REVUE CHARME ET NOUS Début : 2026-06-06 à 21:15. Tarif : – euros.

CABARET LES CERCLES -Revue Charme et Nous. Découvrez la nouvelle revue « Charme et nous » !Le spectacle devient une expérience inoubliable imprégnée de glamour, de classe et d’émotion. Plongez dans l’univers captivant du cabaret LES CERCLESNous sommes fiers de vous présenter notre spectacle avec des numéros visuels encore plus époustouflants par des artistes de renommée internationale tels que Jerry Pilar et Eddy Thébault. Des performances sensationnelles mettant en vedette des strass étincelants, des plumes virevoltantes et un French cancan endiablé vous transporteront dans un monde où le divertissement atteint des sommets. Laissez-vous séduire par l’élégance, l’éclat et les lumières scintillantes.1h30 de spectacle 20 minutes d’entracte.21h15 : Ouverture des portes pour les Spectacle unique21h30 : Début du spectacle23h30 : Fin du spectaclePlacement assuré par le personnel du Cabaret, selon la catégorie. CATEGORIE 3 : Formule PETILLANT ET GOURMAND : le dessert des Cercles une coupe de pétillantCATEGORIE 4 : Spectacle seul

LES CERCLES 5 LE PONT DE PIERRE 44360 Vigneux De Bretagne 44