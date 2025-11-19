KOMPROMAT – LA CARTONNERIE Reims

KOMPROMAT Début : 2025-11-19 à 20:00. Tarif : – euros.

REMCA PRÉSENTE : KOMPROMATD’un côté, Rebeka Warrior : guerrière multi-instrumentiste, grande voix lacérée de l’electro-punk (Sexy Sushi) et de la synth-pop funèbre (Mansfield.TYA). De l’autre, Vitalic : figure centrale de l’électro hexagonale, maître en dark techno maximaliste et en bombes calibrées sur son label Citizen. Deux trajectoires puissantes, deux tempéraments libres, et une rencontre évidente, quelque part entre l’electroclash et les pulsations de l’EBM. De cette alchimie est né KOMPROMAT, projet aussi sauvage que spirituel, queer et radical, où se fondent la prière et la chair, la danse et la transe. Leur premier album Traum und Existenz (2019) posait les bases d’un monde sombre, germanophone et percutant. Avec PL?YING / PR?YING , sorti en janvier 2025 sur Warriorecords, le duo pousse plus loin encore la fusion des genres – EBM, cold wave, techno rugueuse, new wave – pour livrer un disque plus sensuel que jamais, habité par les rites païens et les extases collectives

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA CARTONNERIE 84 RUE DU DOCTEUR LEMOINE 51100 Reims 51