KOMPROMAT – LE 9-9BIS Oignies

KOMPROMAT Début : 2026-02-27 à 20:00. Tarif : – euros.

KOMPROMAT, c’est l’alliance de Vitalic et Rebeka Warrior (Sexy Sushi, Mansfield.TYA). Leur premier album Traum und Existenz, sorti en 2019 sur Clivage Music (le label de Vitalic), a pose´ les bases d’un univers sombre et percutant. En janvier 2025, ils reviennent avec PL?YING / PR?YING sur Warriorecords, label fonde´par Rebeka Warrior. Ce nouveau disque explore des the`mes comme la prie`re (pai¨enne ounon), les rites fune´raires, les passages entre diffe´rents mondes, mais aussi les plaisirs de la chair, la danse, et l’extase – tel une invocation divine a` travers la musique. Les genres se me´langent : EBM, Cold Wave, New Wave et techno radicale. Le duo s’amuse a` brouiller les frontie`res. La` ou` l’allemand accompagnait le premier album, cette fois c’est l’anglais qui porte leurs nouvelles histoires.

LE 9-9BIS RUE ALAIN BASHUNG 62590 Oignies 62