KOMPROMAT + CLARK Le Forum Le Mans

KOMPROMAT + CLARK + David Shaw And The Beat

Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : 27 – 27 – 34 EUR

Début : 2026-01-24 19:00:00

fin : 2026-01-24

2026-01-24

A retrouver prochainement au Forum de le cadre de Le Mans Sonore.

KOMPROMAT, c’est l’alliance de Vitalic et Rebeka Warrior (Sexy Sushi, Mansfield.TYA). Leur premier album Traum und Existenz, sorti en 2019 sur Clivage Music (le label de Vitalic), a posé les bases d’un univers sombre et percutant. En janvier 2025, ils reviennent avec PLAYING PRAYING sur Warriorecords, label fondé par Rebeka Warrior. Ce nouveau disque explore des thèmes comme la prière (païenne ou non), les rites funéraires, les passages entre différents mondes, mais aussi les plaisirs de la chair, la danse, et l’extase tel une invocation divine à travers la musique. Les genres se mélangent EBM, Cold Wave, New Wave et techno radicale. Le duo s’amuse à brouiller les frontières. Là où l’allemand accompagnait le premier album, cette fois c’est l’anglais qui porte leurs nouvelles histoires. .

Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

English :

Coming soon to the Forum as part of Le Mans Sonore.

German :

Demnächst im Forum de le cadre de Le Mans Sonore zu sehen.

Italiano :

Prossimamente sul Forum nell’ambito di Le Mans Sonore.

Espanol :

Próximamente en el Foro como parte de Le Mans Sonore.

