« Konèt Mo Commune » Pôle Culturel Kourou
Accès sur inscription avant le Mercredi 17 septembre 2025
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:00:00
Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:00:00
La Ville de Kourou et la CCDS proposent « Konèt mo Commune » : Circuit guidé avec Hélène ADJAKO des lieux emblématiques de Kourou : CAAK (Roches gravées) / Tour Dreyfus / le vieux bourg / les roches / Village Saramaca…
Pôle Culturel Kourou 97310 Kourou 97310 Guyane Guyane 0594 22 32 90 dac@ville-kourou.fr Pôle Culturel de Kourou
Journées européennes du patrimoine 2025
Dac Kourou