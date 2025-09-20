« Konèt Mo Commune » Pôle Culturel Kourou

Accès sur inscription avant le Mercredi 17 septembre 2025

La Ville de Kourou et la CCDS proposent « Konèt mo Commune » : Circuit guidé avec Hélène ADJAKO des lieux emblématiques de Kourou : CAAK (Roches gravées) / Tour Dreyfus / le vieux bourg / les roches / Village Saramaca…

Pôle Culturel Kourou 97310 Kourou 97310 Guyane

Journées européennes du patrimoine 2025

Dac Kourou