Konk en Folies hivernal !

Le Conquet Finistère

Début : 2025-12-28 16:30:00

fin : 2025-12-28 18:00:00

2025-12-28

Déambulation musicale de fin d’année avec la fanfare Fanfarnaüm pour mettre une ambiance festive !

Animation suivie par le vin chaud des élus. .

Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 2 98 89 55 04

