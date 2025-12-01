Konk en Folies hivernal ! Le Conquet
Konk en Folies hivernal ! Le Conquet dimanche 28 décembre 2025.
Konk en Folies hivernal !
Le Conquet Finistère
Début : 2025-12-28 16:30:00
fin : 2025-12-28 18:00:00
2025-12-28
Déambulation musicale de fin d’année avec la fanfare Fanfarnaüm pour mettre une ambiance festive !
Animation suivie par le vin chaud des élus. .
Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 2 98 89 55 04
