Konk en Folies hivernal ! Le Conquet

Le Conquet Finistère

Tarif : – –

Date : dimanche 28 décembre 2025
Début : 2025-12-28 16:30:00
fin : 2025-12-28 18:00:00

Date(s) :
2025-12-28

Déambulation musicale de fin d’année avec la fanfare Fanfarnaüm pour mettre une ambiance festive !
Animation suivie par le vin chaud des élus.   .

Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 2 98 89 55 04 

