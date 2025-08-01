Kont Din Animé par l’association Brezhoneg e Bro Rouzig Bibliothèque Pleyben
Kont Din Animé par l’association Brezhoneg e Bro Rouzig Bibliothèque Pleyben mercredi 18 février 2026.
Bibliothèque 14 Rue de Garsmaria Pleyben Finistère
Début : 2026-02-18 10:30:00
fin : 2026-02-18 11:15:00
2026-02-18
Margo Ar Wern propose des lectures, des comptines, des jeux et des danses en breton ou bilingue. Les séances s’adressent à des enfants bretonnants ou curieux de découvrir la langue.
Durée = 45min Pour les 3-6ans et leurs accompagnants. .
Bibliothèque 14 Rue de Garsmaria Pleyben 29190 Finistère Bretagne
