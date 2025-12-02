KONTACT – Cirque acrobatique Salle polyvalente, Montréal, Aude Montréal Mardi 2 décembre, 19h00 15€/12€/140€/5€

KONTACT (cirque acrobatique) + Zanzibule (Jongle à la lune)

**Ouverture** le la saison d’évènements de l’**OREILLE DU HIBOU**

19h **Présentation. Apéritif** offert

19h30 **Zanzibule** (Jongle à la lune)

20h30 **KONTACT** (cirque acrobatique)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-02T19:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-02T22:00:00.000+01:00

1

resa@loreilleduhibou.com 06 95 00 63 60

Salle polyvalente, Montréal, Aude Promenade du Québec, 11290 Montréal Montréal 11290 Aude