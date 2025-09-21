Kontadennoù • Contes bilingues français/breton sur le thème de la mort Église Saint-Thomas-de-Cantorbéry Landerneau

Kontadennoù • Contes bilingues français/breton sur le thème de la mort Dimanche 21 septembre, 16h00 Église Saint-Thomas-de-Cantorbéry Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Pour cette édition des Journées Européennes du Patrimoine, la Ville de Landerneau valorise plus particulièrement son cimetière avec la création d’un parcours des tombes remarquables. En parallèle, l’association Ti ar Vro Landerne Daoulaz propose une série de contes sur cette thématique…face à l’ossuaire Saint-Cadou.

Église Saint-Thomas-de-Cantorbéry 24T Rue Hervé de Guébriant, 29800 Landerneau, France Landerneau 29800 Finistère Bretagne L’église semble remonter, pour la plus grande partie, du début du XVIe siècle. Le clocher a été commencé en 1607. Sur le clocheton de la sacristie, une inscription mentionne l’année 1669.

Journées européennes du patrimoine 2025

Jean-Yves Guillaume