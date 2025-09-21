Kontadennoù • Contes bilingues français/breton sur le thème de la mort Place Saint-Thomas Landerneau

Kontadennoù • Contes bilingues français/breton sur le thème de la mort Place Saint-Thomas Landerneau dimanche 21 septembre 2025.

Kontadennoù • Contes bilingues français/breton sur le thème de la mort

Place Saint-Thomas Ossuaire Saint-Cadou Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 17:00:00

fin : 2025-09-21 18:30:00

Date(s) :

2025-09-21

Pour cette édition des Journées du Patrimoine, la Ville de Landerneau valorise plus particulièrement son cimetière avec la création d’un parcours des tombes remarquables. En parallèle, l’association Ti ar Vro Landerne Daoulaz propose une série de contes sur cette thématique…face à l’ossuaire Saint-Cadou. .

Place Saint-Thomas Ossuaire Saint-Cadou Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 7 67 17 58 29

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Kontadennoù • Contes bilingues français/breton sur le thème de la mort Landerneau a été mis à jour le 2025-08-24 par OT LANDERNEAU DAOULAS