Kontexte + Bacchantes Pannonica Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-15 19:30 – 22:30

Gratuit : non Prix libre Prix libre, prix conseillé à partir de 10 € Réservation : https://www.facebook.com/events/1972167593514465 Tout public

Gaza Calling vous propose une nouvelle soirée avec un plateau entièrement féminin, Kontexte et Bacchantes, dimanche 15 février 2026 à 19h30 au Pannonica. Kontexte (Nantes/Bruxelles) – post punk no wave plouf :Patterns post-punk minimalistes et naïfs trébuchants instinctivement dans un flaque no-wave…PLOF! Bacchantes (Occitanie/Bretagne) – rock baroque et polyphonies païennes :Le quatuor composé de quatre instrumentistes et chanteuses a monté un instrumentarium qui lui est propre entre acoustique et électrique : guitare électrique, batterie, claviers et harmonium indien créent une musique composite et singulière, entre musique trad et musiques actuelles. Le groupe chante en français, en polyphonie, en chœur, en lyrique même, sur des poèmes anciens et contemporains (Claude de Burine, Grisélidis Real, Gérard de Nerval, Verlaine…). Elles chantent également leurs propres textes et racontent un besoin de nature, une volonté de liberté, un appel à rester présent à ce qui nous entoure et à oser dire. Et en sous-texte, la poésie est toujours politique…

Pannonica Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

https://www.facebook.com/events/1972167593514465



Afficher la carte du lieu Pannonica et trouvez le meilleur itinéraire

