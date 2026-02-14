Kontexte + Bacchantes, Salle Pannonica, Nantes

Kontexte + Bacchantes Dimanche 15 février, 19h30 Salle Pannonica Loire-Atlantique

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-15T19:30:00+01:00 – 2026-02-15T22:30:00+01:00

Fin : 2026-02-15T19:30:00+01:00 – 2026-02-15T22:30:00+01:00

Gaza Calling vous propose une nouvelle soirée avec un plateau entièrement féminin, Kontexte et Bacchantes, dimanche 15 février 2026 à 19h30 au Pannonica.

Kontexte (Nantes/Bruxelles) – post punk no wave plouf :

Patterns post-punk minimalistes et naïfs trébuchants instinctivement dans un flaque no-wave…PLOF!

Bacchantes (Occitanie/Bretagne) – rock baroque et polyphonies païennes :

Le quatuor composé de quatre instrumentistes et chanteuses a monté un instrumentarium qui lui est propre entre acoustique et électrique : guitare électrique, batterie, claviers et harmonium indien créent une musique composite et singulière, entre musique trad et musiques actuelles. Le groupe chante en français, en polyphonie, en chœur, en lyrique même, sur des poèmes anciens et contemporains (Claude de Burine, Grisélidis Real, Gérard de Nerval, Verlaine…). Elles chantent également leurs propres textes et racontent un besoin de nature, une volonté de liberté, un appel à rester présent à ce qui nous entoure et à oser dire. Et en sous-texte, la poésie est toujours politique…

Salle Pannonica 9 Rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire

Concert de soutien au peuple palestinien