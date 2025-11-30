Kontzertua Concert voix et accordéon Elise Archambault et Jean Christian Irigoyen Gamarthe

Kontzertua Concert voix et accordéon Elise Archambault et Jean Christian Irigoyen

Ce duo pétillant et haut en qualité a l’habitude de se rencontrer. Pour cette fin d’année, ils vous proposent de vous laisser aller entre tangos, airs de Noël, mélodies basques, pépites d’opérettes… et vous donnent rendez-vous. Quand la voix rayonnante d’Elise Archambault épouse la poésie de l’accordéon de Jean-Christian Irigoyen pour une rencontre musicale, festive et conviviale. Tango, airs de Noël, mélodies basques, pépites d’opérette.

Elise Archambault : Soprano au tempérament joyeux, elle met son talent lyrique, sa finesse et son humour au service d’un moment de partage avec le public toujours conquis. Jean-Christian Irigoyen : Accordéoniste-poète au son vif et chatoyant, natif de Gamarthe, son humilité et son amour pour la musique lui permettent de voyager dans un univers musical éclectique.

La mairie de Gamarthe offrira le verre de l’amitié après le concert. .

