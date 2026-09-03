Informations pratiques

Ottrott

Konzert – Sir’Ozz

Avenue des Myrtilles Ottrott Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-10 20:00:00

fin : 2026-10-10 21:30:00

Date(s) :

2026-10-10

L’association Festiv’Ottrott vous invite à une soirée pop-rock acoustique avec Sir’Ozz. Profitez également de tartes flambées dès 19h. Billetterie en ligne : https://bit.ly/concert-sirozz ou sur place, dans la limite des places disponibles.

L’association Festiv’Ottrott vous donne rendez-vous pour une soirée placée sous le signe de la musique et de la convivialité.

Sur scène, Sir’Ozz proposera un concert pop-rock acoustique. Avant le spectacle, le public pourra profiter d’un moment gourmand autour de tartes flambées.

Tartes Flambées à partir de 19h .

Avenue des Myrtilles Ottrott 67530 Bas-Rhin Grand Est +33 6 24 63 07 81 festivottrott@outlook.fr

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English :

The Festiv’Ottrott association invites you to an acoustic pop-rock evening with Sir’Ozz. Enjoy some tartes flambées starting at 7 p.m. Buy tickets online at https://bit.ly/concert-sirozz or at the door, while seats last.

L’événement Konzert – Sir’Ozz Ottrott a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile