Konzert – Sir’Ozz Ottrott
samedi 10 octobre 2026 · Ottrott
Informations pratiques
Ottrott
Konzert – Sir’Ozz
Avenue des Myrtilles Ottrott Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-10 20:00:00
fin : 2026-10-10 21:30:00
Date(s) :
2026-10-10
L’association Festiv’Ottrott vous invite à une soirée pop-rock acoustique avec Sir’Ozz. Profitez également de tartes flambées dès 19h. Billetterie en ligne : https://bit.ly/concert-sirozz ou sur place, dans la limite des places disponibles.
L’association Festiv’Ottrott vous donne rendez-vous pour une soirée placée sous le signe de la musique et de la convivialité.
Sur scène, Sir’Ozz proposera un concert pop-rock acoustique. Avant le spectacle, le public pourra profiter d’un moment gourmand autour de tartes flambées.
Tartes Flambées à partir de 19h .
Avenue des Myrtilles Ottrott 67530 Bas-Rhin Grand Est +33 6 24 63 07 81 festivottrott@outlook.fr
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English :
The Festiv’Ottrott association invites you to an acoustic pop-rock evening with Sir’Ozz. Enjoy some tartes flambées starting at 7 p.m. Buy tickets online at https://bit.ly/concert-sirozz or at the door, while seats last.
L’événement Konzert – Sir’Ozz Ottrott a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile
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