Kora traditionnelle du Sénégal Ali Boulo Santo Cissoko Théâtre Mandapa Paris

Kora traditionnelle du Sénégal

Introduction au répertoire traditionnel de la kora ouest-africaine, mandingue, sénégalaise ainsi que des créations contemporaines originales.

« La Kora ou harpe africaine est un instrument de musique traditionnel et emblématique du patrimoine culturel mandingue. Né Griot dans une famille de plusieurs générations de Griots, j’ai été initié à l’Art de la Kora dès ma jeune enfance dans la plus pure Tradition. Dès 12 ans, je participe au film « Gorée, l’île du grand-père » de Taieb Louhini en donnant la réplique à Jimmy Owens, célèbre trompettiste de Jazz. À 18 ans, j’obtiens mon diplôme au Conservatoire de Musiques de Dakar. Après avoir parcouru les scènes internationales en tant que leader au sein du Collectif African Divas et conduit la kora vers tous les univers musicaux, du Jazz à l’Afrobeat, je pense à ce proverbe philippin qui dit « Celui qui oublie ses racines n’atteint jamais sa destination. »

« La kora est ma passion, ma culture, mon patrimoine »

Compagnie Boulokossi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-21T20:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-21T22:00:00.000+01:00

https://www.centre-mandapa.fr/

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013

