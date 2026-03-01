KORBO (metal progressif)

À la frontière entre metal et rock progressif, Korbo développe un style hybride entre riffs saturés et envolées mélodiques. L’ambivalence des ambiances et la complexité des rythmes dépeignent une musique tantôt d’une candeur émouvante, tantôt d’une clameur véhémente. Le chant en français met en lumière des textes aux thèmes sombres, immersifs et mélancoliques qui nous invitent à l’introspection.

« Amnésiste » est un album-concept ambitieux qui nous plonge au cœur de la descente aux enfers d’une personne atteinte d’Alzheimer. Ce récit oublié, dont chaque morceau est un fragment, nous entraîne toujours un peu plus loin dans cette atmosphère de lutte, de colère, de solitude, d’errance…

Première partie : MEANDRES (metal alternatif poétique)

Sous la bannière du metal alternatif poétique, Meandres se veut un groupe subversif, puisant à la fois son inspiration dans l’introspection mélancolique et dans l’énergie et la complexité du metal moderne. Influencés par un ensemble varié de groupes, d’Alcest à Mastodon et Gojira, ses membres se retrouvent autour de textes poétiques chantés en français. Leur imaginaire dessine les errances d’une âme songeuse et revendicatrice, absorbée dans les rêveries de mondes inexistants.

Embarquez à bord de la Péniche Antipode aux côtés de Korbo pour dériver au cœur de l’oubli… Une soirée qui, elle, restera gravée dans les mémoires !

Le 13 mars 2026, le groupe de rock/metal progressif Korbo dévoile son deuxième album « Amnésiste ».

Pour célébrer cette sortie, le groupe vous donne rendez-vous le 19 mars sur la Péniche Antipode pour une release party exceptionnelle : une soirée placée sous le signe du metal progressif et alternatif !

Le jeudi 19 mars 2026

de 19h30 à 23h00

payant

Tarif prévente : 10€

Tarif plein sur place : 12€

Tout public.

La Péniche Antipode 55 Quai de la Seine 75019 Paris

