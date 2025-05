Kord’accord – Pamphile trio – Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes, 24 mai 2025 20:30, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-24 20:30 – 21:45

Gratuit : non 7 € à 15 € Réservations : – laruchenantes.fr- 02 51 80 89 13 (La Ruche) Tout public

Jazz métissé Blues Rock Hip-hopPrenez un accordéoniste virtuose, un guitariste éclectique électrique, un beatbox catégorie poids lourd, passez le tout au mixeur et vous obtenez une création métissée originale: Kord’Accord’.Ce trio né sur la scène nautique des RDV de l’Erdre a du groove à revendre !Pamphile, avec son accordéon désormais muni d’une pédale, est le compositeur du groupe. Il propose des effets en écho avec la guitare électrique de Thomas Aubé. Charlie beat box emmène le public dans son univers bucco-percussif. Enfin, la chanteuse de jazz et comédienne Virginie Barthelemy y a ajouté une mise en scène enjouée, qui harmonise le tout, sous les feux de lumière de Bertrand Pineau.Durée : 1h15

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 80 89 13 http://www.laruchenantes.fr contact@laruchenantes.fr