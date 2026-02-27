Korrika

Rues de Hasparren Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

La célèbre course du Pays Basque, Korrika, revient pour sa 24ème édition. Cette année, la course va traverser Hasparren en arrivant par le village de Bonloc, traversant les rues de Navarre, Francis Jammes, la rue Jean Lissar et la rue Jats, avant de traverser le quartier Zelai en direction du village de Mendionde. .

Rues de Hasparren Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Korrika

L’événement Korrika Hasparren a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme Pays Basque