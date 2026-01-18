Korrika kültüra balade contée et chantée Laguinge-Restoue
Korrika kültüra balade contée et chantée Laguinge-Restoue dimanche 25 janvier 2026.
Korrika kültüra balade contée et chantée
Fronton Laguinge-Restoue Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-25
fin : 2026-01-25
Date(s) :
2026-01-25
Dans le cadre de la korrika, vous êtes attendus à Laguinge.
Michel Etxekopar vous accompagnera dans une balade contée et chantée. Un repas sera proposé. Sur réservation. .
Fronton Laguinge-Restoue 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 17 84 27
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Korrika kültüra balade contée et chantée
L’événement Korrika kültüra balade contée et chantée Laguinge-Restoue a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme Pays Basque