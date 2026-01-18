Korrika kültüra balade contée et chantée Laguinge-Restoue

Korrika kültüra balade contée et chantée

Fronton Laguinge-Restoue Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

Dans le cadre de la korrika, vous êtes attendus à Laguinge.

Michel Etxekopar vous accompagnera dans une balade contée et chantée. Un repas sera proposé. Sur réservation. .

Fronton Laguinge-Restoue 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 17 84 27

English : Korrika kültüra balade contée et chantée

